San Cadilla

EL FUTURO DE JIMMY



Dicen mis amigos que trabajan allá por los rumbos de Toluca que el lunes por fin se decidirá el futuro de Jaime Lozano.



El director técnico del equipo olímpico, que ganó la medalla de bronce en Tokio 2020, va a dar a conocer sus planes a la gente de la Comisión de Selecciones Nacionales y dicen que tal vez hasta vaya a estar el presidente de la FMF, mi estimadísimo Yon de Luisa.



Lozano les pidió unos días para reencontrarse con su familia, tomar vacaciones y echarle una pensada en una de las solitarias playas de Puerto Escondido, donde también meditó lo que quiere hacer a futuro y lo que se podría venir.



Créanme que no está en espera de una oferta económica ni mucho menos, dinero no es lo que mueve a este entrenador.



Lo que está buscando el buen Jaime es crecimiento, y si me pregunta mi opinión, ya es hora de que vuelva a la Liga BBVA MX donde tiene que regresar a dirigir para que pueda tener este aprendizaje de cada semana, ahí es donde tendría que curtirse.



La propuesta de la Federación es muy clara, que se quede y tomé otra vez el ciclo olímpico para París 2024, que vaya viendo prospectos y hasta le ofrecieron que siga de cerca con Gerardo Martino, pero no como auxiliar, sino a manera de aprendizaje, porque El "Tata" no le va a dar una plaza de ayudante, no sería lo correcto para el ex jugador de los Pumas (además de que Martino tiene bien hecho su grupito con sus compas).



Y para mis amigos auriazules, también les aviso que aunque el hombre "Hecho en CU" decidiera decirle adiós a la FMF, de ninguna manera va a tomar a Pumas, para que esto suceda tendría que haber una reestructuración, en la que pueda tener un plan de trabajo que vaya acorde con sus principios, es decir un director deportivo que comulgue con sus ideas y no uno como el que está, que nomás está matando al pobre entrenador actual con sus decisiones y "pseudorrefuerzos".







ENLOQUECE EL 'VASCO'



Qué bueno que Rayados le empató a Cruz Azul porque si no Javier Aguirre habría hecho más show al final del partido del miércoles en el Estadio Azteca.



Y es que yo ya iba saliendo del Coloso de Santa Úrsula cuando me alcanzó una de mis orejas para contarme lo siguiente:



"¿Cómo ves, SanCa? Resulta que El "Vasco" se puso loco al final del partido... Se fue a meter al vestidor de los árbitros y azotando la puerta gritó '¿Pues tú qué viste? No puede ser... Y todavía al salir, Aguirre volvió a azotar la puerta del vestidor. Imagínate cómo la aventó que hasta pensé que ya la había tirado".



Órale...



El "Vasco" estuvo inquieto durante todo el encuentro, reclamó todas las decisiones arbitrales de Jorge Pérez Durán pero ya de irse a meter hasta el vestidor, raya en los excesos. Lo curioso es que el presidente de Rayados, Duilio Davino, se coló también al vestidor de los nazarenos apenas unos minutos después de que salió Aguirre, vayan ustedes a saber si para calmar las aguas y que los de negro no reportaran el incidente, o también para pedir alguna explicación, o quizá solo para ir a desearle buenas noches a los señores de negro... Al menos Davino no gritó ni azotó la puerta como su entrenador.



Se me hace que hay mucho respeto para El "Vasco" y eso que sus Rayados siguen jugando como el Osasuna, rascando puntitos como si estuvieran peleando el descenso.







LA TARDE DE MICHELLE



Y ya que andamos por los rumbos del Estadio Azteca, a diferencia del "Vasco" Aguirre, quien sí se la pasó de maravilla el miércoles por la noche en el Coloso de Santa Úrsula fue la primer refuerzo extranjera de Cruz Azul Femenil, Michelle Montero.



La delantera tica, quien ya debutó con las celestes en la Jornada 4 del Torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil, se lanzó al Azteca para el cotejo entre el campeón y Rayados y, pese al empate de último segundo, disfrutó la experiencia de lo lindo.



Y es que no sólo estuvo por primera vez en el estadio 2 veces mundialista, que la dejó feliz, retratándose en la tribuna y lo más cerca que pudo de la cancha, sino que también conoció a su paisano Joel Campbell.



Por eso, Montero consiguió permiso para estar a la salida del túnel por donde pasan los equipos y ahí le pidió una foto al atacante de Rayados, lo que le dejó un grato sabor de boca.



Ojalá que ese buen momento en el Azteca le haya motivado más para hacer historia en Cruz Azul Femenil, lo que ya dejó claro que desea conseguir (y ojalá y que pronto le den chance a Cruz Azul Femenil de jugar ahí, para que Michelle sepa lo que es disputar un partido ese legendario campo antes de que le toque visitar al América el 4 de octubre).







