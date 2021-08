San Cadilla

en REFORMA

4 min 30 seg

ENSAYA TU PORTUGUÉS, NICO



Nicolás Castillo está cerca de enrolarse en el futbol brasileño, el goleador ya entró en pláticas con los directivos del Esporte Club Juventude, un equipo que jugará esta temporada en la Serie A, mejor conocida como el Campeonato Brasileirao, que es como la Primera División de México.



Aunque de inicio me cuentan que el América andaba renuente para dar luz verde a la operación, todo parece indicar que habrá arreglo, toda vez que el conjunto sudamericano quiere un préstamo, nada de compra ni mucho menos.



Es más, el agente de Castillo ya se puso en contacto con la directiva y por ahí dicen que le bajó muchísimo a sus pretensiones, que va a ganar la mitad de lo que percibía con las Águilas, y si ha decidido enrolarse en el futbol brasileño es para reactivarse, para demostrar que puede jugar sin que su salud o su vida estén en riesgo.



Nico cree firmemente que ya dejó atrás la trombosis arterial que lo tuvo fuera un año y 7 meses, que volverá a ser el mismo goleador que llegó a Pumas y luego se fue al Benfica, que prometía hacer época con las Águilas y solo se quedó en puras promesas.



El goleador ya está en su natal Chile tratando de cerrar la operación y cuenta radio pasillo que solo es cuestión de papeleo porque el América ya habría dado el visto bueno.



Al final, el cuadro de Coapa prefirió cortar por lo sano; en el club hay quien considera que se corren muchos riesgos por el asunto de su pierna y que si algo llegara a pasarle tendrían que responderle con una pensión vitalicia, por eso, aunque sea prestado, lo mejor era dejarlo ir, para, de a perdis, no seguir cargando con su sueldo.







ARDIDO REGRESO



Ya arrancó la Liga Muuuy Equis, y no, no me refiero al Grita México A21 que lleva ya 6 jornadas, sino a la Liga de Balompié Mexicano que, aunque ustedes no lo crean, sigue con vida.



Y es que a diferencia de la primera temporada, la que presumieron por tierra, mar y cielo, para el arranque de la segunda campaña, que inició el fin de semana pasado, ya no hubo taaanto alboroto y ¿cómo no? si decepcionaron por todos lados.



Bueno, lo que sí hicieron fue tratar de limpiar su nombre tirándole a los demás, pues resuuulta que días previos al arranque, algunos voceros no tuvieron empacho en compartir "comunicados" sobre los adeudos del empresario Antonio García Rojas, quien presidió al efímero Atlético Ensenada, como para demostrar que, ahora sí, la cosa va en serio en la LMB.



Así que en vez de contar con figuras como Carlos Salcido como directivo o ex futbolistas que hablaran sobre la nueva ventana que implica para muchos futbolistas la Liga de Balompié, prefirieron "informar" que García Rojas aún tiene adeudos por más de 400 mil pesos con hoteles, restaurantes y algunos sueldos de su malogrado proyecto, que contó con un breve respaldo del ex futbolista Ramón Ramírez, quien fue director deportivo del equipo.



Le pusieron más galleta a recordar los malos manejos del empresario que en mostrar el nuevo logo del circuito o los nuevos clubes o hasta a su presidente Carlos Briones, quien ha estado lejos de tener el impacto que generó en su paso por la LBM, su tocayo Salcido, quien terminó renunciando al ver el relajo que se traían.



Así de penosa es la Liga, queriendo llamar la atención dando patadas de ahogado; ojalá que por lo menos ahora no decepcionen a taaantos chavos como lo hicieron hace unos meses, cuando se pintaron como la graaan segunda opción y terminaron siendo peor que la talacha.







GALAXY 1-0 MLS



Cuando pensábamos que sólo en México se da el jaloneo entre la Selección Mexicana y los clubes de la Liga MX cuando no quieren soltar a los futbolistas, el caso del "Chicharito" en la MLS es el ejemplo claro de que en todos lados se cuecen habas... hasta en el Gabán.



Les cuento que Javier Hernández hizo todo lo posible para llegar al Juego de las Estrellas y la Major League Soccer aguantó hasta el último instante para incluirlo en su equipo, pero resuuulta que el LA Galaxy nomás no dio su brazo a torcer.



El club angelino no estaba seguro de permitir que Hernández participara en el evento y su técnico, Gregg Vanney, lo dejó claro una y otra vez en al menos las últimas 3 ocasiones que atendió a la prensa. El timonel comentó que el club lo venía platicando con la MLS y que esperaba que la Liga tomara la mejor decisión, sobre todo porque el sábado es El Tráfico, el Clásico de Los Ángeles.



Al final, "Chicharito" se quedó entre algodones y a la MLS no le quedó de otra que lamentarse y agregar a su equipo al mexicano Rodolfo Pizarro, para todos los paisanos que seguramente compraron boletos pensando en ver a Hernández y a Carlos Vela, quien tampoco va a jugar...







Mail: sancadilla@reforma.com



Twitter: @SanCaReforma